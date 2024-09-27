Гендиректор «Пари НН» сказал пару слов о ситуации Илича

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность главного тренера «Пари НН», высказался на тему будущего рулевого команды Саши Илича.

«Позиция клуба в отношении будущего Илича? Илич – главный тренер команды», - цитирует Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

Напомним, что в пятницу вечером «Пари НН» добился гостевой победы над «Оренбургом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги со счётом 2:1. На текущий момент нижегородцы занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

На следующей неделе «Пари НН» проведёт матчи против ЦСКА (Кубок России, 1 октября) и «Акрона» (РПЛ, 5 октября).