Селюк рассказал, в каком случае переход Пьянича будет провалом для ЦСКА

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на уже свершившийся свободный трансфер Миралема Пьянича в московский ЦСКА. О переходе столичный клуб объявил вчера, 26 сентября.

«Думаю, он будет помощником Николича, типа играющего тренера. Может быть, пять голевых действий оформит — где-то пенальти пробьёт, ассист сделает. Не сделает хотя бы пять голевых действий в РПЛ – будет провал», - говорит Селюк с Legalbet.

Напомним, что два последних года карьеры Пьянич провёл вне европейских чемпионатов. Он выступал в чемпионате ОАЭ за «Шарджу». Ранее в карьере боснийца были «Барселона», «Рома», «Ювентус» и другие клубы.