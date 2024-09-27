Булыкин выделил команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какие команды будут бороться за выживание в РПЛ.

— «Химки», непонятно вошли в сезон, «Факел» то же самое, «Пари НН» никак не может разобраться с проблемами, хоть и есть результат. «Акрон» - нормально, а «Оренбург» тоже будет биться за выживание, — приводит слова Булыкина Vprognoze.

На данный момент в зоне прямого вылета находятся «Ахмат» (6 очков) и «Факел» (5). В зоне стыковых игр располагаются «Оренбург» (7) и «Химки» (7).

В эти минуты проходит встреча десятого тура РПЛ между «Факелом» и «Рубином». Следить за всеми событиями игры можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.