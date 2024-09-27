Деменко: Батраков непредсказуем

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился комментарием об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Эксперт заявил, что Батраков постоянно ищет на поле моменты и при этом действует непредсказуемо.

— Он может с фланга подать, может ворваться в зону и сыграть на добивании – то головой, то ногой, — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в девяти матчах Российской премьер-лиги, стал автором семи забитых мячей и пяти ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.