«Факел» и «Рубин» завершили первый тайм без голов

Воронежский «Факел» и казанский «Рубин» встречаются в рамках второго матча десятого по счёту тура РПЛ. Пятничная игра проходит в Воронеже.

По итогу первой половины встречи на табло горит нулевая ничья. Притом, гости ни разу не пробили по воротам «Факела».

Напомним, что это уже второй матч нового тура РПЛ. Ранее его открыл поединок в Оренбурге местной одноимённой команды и нижегородского «Пари НН». Гости одержали победу – 2:1.

Следить за ходом второго тайма матча «Факела» и «Рубина» можно будет в нашей текстовой трансляции. «Факел» пока что находится в зоне вылета, «Рубин» - в середине таблицы.