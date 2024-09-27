Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет «Зениту»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился комментарием о предстоящем матче десятого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

— Очень сомневаюсь, что «Краснодар» завтра выиграет. «Зенит» сильнее и стабильнее, поэтому петербуржцы победят, — заявил Наумов «РБ Спорту».

Как считает эксперт, в предстоящем матче Сергей Семак даст еще один шанс Александру Соболеву, но если нападающий продолжит так играть, то вскоре сядет на лавку.

Встреча десятого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 28 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.