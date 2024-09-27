Угаров: «Матч «Краснодара» и «Зенита» будет вязким»

Бывший игрок питерского «Зенита» Денис Угаров предположил, что грядущая игра десятого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» будет довольно вязкой.

«Никто открываться не захочет. «Краснодар» желает хотя бы отобрать у лидера очки. И «Зенит» тоже не будет рисковать, потому что ещё весь чемпионат впереди. Вероятно, тут ничья», - говорит Угаров для «Советского спорта».

Напомним, что сыграют друг с другом вторая команда РПЛ и лидер турнирной таблицы лиги. У «Краснодара» 21 балл и второе место, у «Зенита» - первое место, 23 очка.

Матч состоится в субботу, 28 сентября.