Канчельскис предположил, как завершится матч «Краснодар» - «Зенит»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу предстоящего матча Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» допускает, что команды разделят очки.

«Полный стадион болельщиков, прекрасная погода, своё поле. «Краснодару» придётся атаковать, но здесь такая ситуация, что «быки» и сами играют в футбол, и другим дают. В этой встрече может быть ничья», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

После девяти сыгранных туров «Зенит» (23 очка) занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Краснодар» (21 очко) – второе.

Матч «Краснодар» - «Зенит» стартует 28 сентября в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.