Бушманов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению эксперта, в предстоящем поединке нет очевидного фаворита, но игра должна получиться очень интересной.

«Сейчас «Краснодар» на ходу, и, думаю, они могут преподнести сюрприз «Зениту». «Зенит» всегда ярко играет против «Краснодара» — посмотрим, как они сыграют завтра», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

Специалист добавил, что встреча завершится результативной ничьей.

Матч десятого тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» пройдет 28 сентября. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.