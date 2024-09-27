Юран: «Для чего нам иностранцы здесь?!»

Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился комментарием о своём отношении к иностранным тренерам в РПЛ.

Юран заявил, что для ответа на данный вопрос достаточно взглянуть на турнирную таблицу.

«Зенит» на первом, у них российский тренер. «Краснодар» на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив» на третьем месте, у них российский тренер. И для чего нам иностранцы здесь?!» — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Сегодня стартовал десятый тур Российской премьер-лиги. В эти минуты «Факел» принимает на своем поле «Рубин» в рамках десятого тура. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.