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Юран: «Для чего нам иностранцы здесь?!»

27 Сентября 2024 • 19:29 Комментировать
Факел
0:0
Рубин
1 3.20 X 3.20 2 2.40
перерыв

Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился комментарием о своём отношении к иностранным тренерам в РПЛ.

Юран заявил, что для ответа на данный вопрос достаточно взглянуть на турнирную таблицу.

«Зенит» на первом, у них российский тренер. «Краснодар» на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив» на третьем месте, у них российский тренер. И для чего нам иностранцы здесь?!» — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Сегодня стартовал десятый тур Российской премьер-лиги. В эти минуты «Факел» принимает на своем поле «Рубин» в рамках десятого тура. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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