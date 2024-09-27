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Гендиректор «Пари НН» заявил о прогрессе команды

27 Сентября 2024 • 19:28 Комментировать
Оренбург
1:2
Пари НН

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о прогрессе своего клуба после выездной победы над «Оренбургом» (2:1) в пятницу вечером.

«Сегодня хороший день. Есть моменты, которые нас не устраивают. Это индивидуальные ошибки футболистов. Думаю, тренерский штаб разберется с этим. В целом, команда прогрессирует», - рассуждает Мелик-Гусейнов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что успех на Урале стал для «Пари НН» лишь третьей победой в этом сезоне в рамках всех официальных матчей. До этого «горожане» не побеждали в восьми матчах подряд.

Больше подробностей о встрече – в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов

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