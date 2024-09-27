Экс-врач «Спартака»: Каррера – слабый тренер, в «Спартаке» ему повезло

Врач Лю Хуншен, который в своё время работал в «Спартаке», высказался о Массимо Каррере. В пятницу специалист был уволен из «Асколи».

По словам Хуншена, «Спартак» даже без Карреры в 2017 году стал бы чемпионом, учитывая силу того состава. Врач считает Массимо тренером низкого уровня.

«Он нигде не тренировал, опыта у него нет. Здесь ему помогли помощники. Получается, ему повезло? Да. Если бы это происходило в другой команде, то она тоже была бы успешной и стала бы чемпионом. Слабый ли он тренер сам по себе? Да, я так думаю», - цитирует врача «ВсёПроСпорт».

В настоящий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 16 очками. Ближайший матч «красно-белые» проведут в субботу, 28 сентября, - против «Локомотива» на выезде.