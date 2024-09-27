Илич: «Заработали важные очки после неудачной серии для нас»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- В какой момент вам стало ясно, что вы сегодня одержите победу?

- Прежде всего, стоит сказать, что это очень тяжелая игра против команды, которая также борется за выживание. Но нам удалось забить первый гол, который помог нам повести, потом второй гол. Правда, мы потом допустили ошибку. Но как итог, мы смогли набрать три важных очка на очень горячем стадионе, которая борется постоянно за каждый мяч.

- Как вы отреагировали на масштабную замену вашего соперника во втором тайме? Когда четыре человека ушли с поля и четыре - вышли.

- Я понимаю полностью эти вещи, когда что-то идет не так, когда проигрываешь, хочется сделать замену. Я очень понимаю тренера. Проигрывали 0:2, поэтому хотел, чтобы новые игроки привнесли что-то лучшее в игру. В итоге имеем то, что имеем.

- Что вам больше нравится - игра вашей команды или результат?

- Обе вещи очень важны для нас, мы сейчас заработали важные очки после неудачной серии для нас. Нам сейчас предстоит игра с ЦСКА. А дальше будем играть с «Акроном», Тольятти - тоже очень важная для нас игра, где мы тоже хотим заработать очки.