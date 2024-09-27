Юран отреагировал на возможное назначение в «Оренбург»

Экс-наставник «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном приглашении в «Оренбург».

«Интерес «Оренбурга»? Пока без комментариев. Я сейчас не готов говорить ничего», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

27 сентября «Оренбург» проиграл на своем поле «Пари НН» со счетом 1:2. Данный матч продлил безвыигрышную серию «Оренбурга» до 13 матчей.

На данный момент подопечные Давида Деограсии находятся на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды десять набранных очков после десяти сыгранных туров.

Напомним, последним местом работы Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле текущего года.