Деограсия: «Атаковали больше сердцем, а не головой»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько болезненно поражение от соперника, которого, наверное, желали обыграть?

- Что касается игры, создавали много моментов, игру контролировали. К сожалению, нам забили два мяча, мы смогли ответить только одним. Давили и давили на ворота соперника, на оборону соперника. К сожалению, не смогли выиграть. Очень и очень жаль. В итоге атаковали больше сердцем, а не головой. В итоге не было понимания и явности в атаке.

- Замена во втором тайме, когда поменяли сразу четверых, понятно зачем. Какие задачи стояли перед футболистами, что хотели изменить?

- Хотели, чтобы наши фланги действовали более активно, рисковали и играли один в один, заходили в штрафную соперника. Андрея Малых нужно было заменить, он выглядел уставшим, поэтому Рыбчинского выпустили, который также доходил до штрафной соперника. Также у нас было два нападающих. Если были бы подачи в штрафную, чтобы было больше людей в штрафной. К сожалению, не получилось это таким эффективным, как мы считали.

- О чем говорили в раздевалке сейчас?

- Разговаривали о ситуации, которая случилась и происходит. К сожалению, нам забивают такие детские мячи. Этот момент нужно улучшать. Собираемся улучшать в этом плане, очень жаль, что так получилось.