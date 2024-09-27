Коваленко в этом сезоне сыграл уже в пять раз больше минут, чем в прошлом

Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко в текущем сезоне сыграл уже в пять раз больше минут, нежели в сезоне прошлом. Новостью об этом делится Opta Sports.

По информации статистиков, сейчас у Коваленко в сезоне Российской премьер-лиги набралось 324 минуты. В прошлом сезоне молодой полузащитник будучи игроком «Зенита» сыграл лишь 61 минуту в победном сезоне РПЛ. Сменил петербургский клуб Александр на «Оренбург» прошедшим летом.

Напомним, что «Оренбург» проиграл «Пари НН» в стартовом матче десятого тура РПЛ между прямыми конкурентами – 1:2.

Из-за них «Оренбург» проиграл «Пари НН» на старте десятого тура