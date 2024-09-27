Рахимов: «Возвращение Вуячича - один из плюсов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Главная новость - это возвращение Вуячича. Что этот игрок значит для вашей команды и его возвращение сегодня в состав?

- Он выздоровел после достаточно длительной паузы, провел несколько дней с командой. Посмотрим. Он капитан команды и центральный защитник.

- Но нет особого значения его возвращение? Потому что много было разговоров, что вы не можете найти третьего центрального защитника, пробовали разные варианты - Ашурматов был, выпускали Нижегородова. Вуячич в порядке? Это все-таки серьезное усиление для вашей команды перед этой игрой?

- Я не думаю, что нужно делать такие акценты. Кто говорил, что мы искали? Я не знаю, чьи слова вы передаете. Но, естественно, возвращение его - один из плюсов. Он же после достаточно длительной паузы.

- Первые таймы «Рубина» - это тоже такая ахиллесова пята. Сегодня у вас есть уверенность, что первый тайм получится другим?

- Я надеюсь на это, потому что в принципе у нас, есть брать все матчи, то, наверное, надо сказать, что у нас есть и хорошие матчи, но, к сожалению, есть и не очень хорошие. Поэтому нет стабильности в течение 90 минут. Об этом мы постоянно говорим. Это очень важный аспект для нас - определенный уровень держать в течение 90 минут.

- Вы использовали Чуни на разных позициях. Сегодня это будет пара форвардов с Даку?

- Я думаю, что да.

- Ровно месяц назад вы играли с «Факелом» в Кубке. Этот опыт вам сегодня оказывает какой-то положительный эффект?

- Разные турниры, разные составы, разные схемы, все совершенно разное. Каждая другая, следующая игра - это новая история. Поэтому я не делаю этих сравнений.