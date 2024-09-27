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РФС вынес решение по Пьяничу в ЦСКА

27 Сентября 2024 • 19:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.52 X 4.40 2 6.80
Через 17 ч. 57 мин.

В пятницу состоялось заседание комитета Российского футбольного союза по статусу игроков. Среди принятых решений – разрешение ЦСКА зарегистрировать полузащитника Миралема Пьянича вне регистрационного периода. Соответствующая информация размещена на официальном сайте РФС.

Напомним, что в четверг ЦСКА объявил о подписании с 34-летним Пьяничем контракта на сезон. В соглашении между сторонами прописана опция продления ещё на один год.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Ахмата» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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