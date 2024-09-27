РФС вынес решение по Пьяничу в ЦСКА

В пятницу состоялось заседание комитета Российского футбольного союза по статусу игроков. Среди принятых решений – разрешение ЦСКА зарегистрировать полузащитника Миралема Пьянича вне регистрационного периода. Соответствующая информация размещена на официальном сайте РФС.

Напомним, что в четверг ЦСКА объявил о подписании с 34-летним Пьяничем контракта на сезон. В соглашении между сторонами прописана опция продления ещё на один год.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Ахмата» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.