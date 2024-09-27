Пятибратов: «Очень хорошая команда у «Рубина», организованная»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Первый тайм матча с «Зенитом» был признан чуть ли не лучшим в исполнении вашей команды. При этом сегодня в стартовом составе две замены относительно той игры. С чем они связаны?

- Жалко, что только первый тайм был признан лучшим. Замены? Это наша реакция на то, как мы готовились. Это наш план на игру, мы сегодня хотим немного по-другому играть, нежели в Санкт-Петербурге.

- Количество защитников становится для «Факела» чуть ли не главным вопросом перед каждой игрой. Позиция Калинина. Он сегодня будет играть левого центрального или чисто на фланге?

- Я уже много раз говорил, что дело не в количестве защитников, а в том, как будет играть Калинин сегодня. Надеюсь, что он будет много атаковать. Очень бы мне этого хотелось, ну и должен справиться со своими прямыми обязанностями. Это обороняться.

- То есть в первую очередь сегодня Калинин выходит потому, что у него есть способности доставки мяча в штрафную?

- Да, Игорь - агрессивный футболист. Мы понимаем, что не так много забили на сегодняшний день, пока, к сожалению, надо констатировать, что голы тяжеловато даются. Поэтому в том числе Игорь нам должен разнообразить игру в атаке.

- Самый опасный в составе «Рубина» - это Даку. 5+3 у него в чемпионате. Есть ли специальный план по его нейтрализации сегодня?

- Там не только Даку опасен. Очень хорошая команда у «Рубина», организованная. Мы понимаем, что угроза может исходить от любого игрока. Нам надо от своей игры отталкиваться. Как такового плана нейтрализовать только Даку нет, потому что мы не можем сконцентрироваться только на нем. Естественно, мы ребятам об этом рассказали, что на него надо обращать внимание.