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Рианчо: «Соболев не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак»

27 Сентября 2024 • 18:54 Комментировать (1)
Краснодар
...
Зенит
1 3.00 X 3.45 2 2.40
Через 23 ч. 27 мин.

Испанский тренер Рауль Рианчо считает, что нападающему «Зенита» Александру Соболеву не нужно приносить извинения болельщикам. 

«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита». Он не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак», — заявил Рианчо «РБ Спорту».

Специалист отметил, что главная задача Соболева заключается в голах, а не во взаимодействии с фанатами.

В составе «Зенита» 27-летний форвард принял участие в трех матчах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Соболева с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Рауль Рианчо Александр Соболев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
27 Сентября 2024 в 19:06
Вообще-то он не испанский тренер, а петербургский, точнее зенитовский.
Зачем испанскому тренеру говорить о каком-то Соболеве? Да и врят ли испанские тренеры вообще когда-либо что-то слышали о нем или о москвобадском Спартаке
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