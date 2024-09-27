Рианчо: «Соболев не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак»

Испанский тренер Рауль Рианчо считает, что нападающему «Зенита» Александру Соболеву не нужно приносить извинения болельщикам.

«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита». Он не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак», — заявил Рианчо «РБ Спорту».

Специалист отметил, что главная задача Соболева заключается в голах, а не во взаимодействии с фанатами.

В составе «Зенита» 27-летний форвард принял участие в трех матчах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Соболева с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.