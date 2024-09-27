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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» показал чёрную форму на дерби фото

27 Сентября 2024 • 18:49 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
Через 20 ч. 27 мин.

«Спартак» готовится к гостевому дерби против «Локомотива» - команды сойдутся в рамках десятого тура Премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича впервые в сезоне выйдут на поле в чёрной форме. Соответствующий анонс сделала пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

 

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует 28 сентября в 16:30 по московскому времени. Следить за дерби во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» (21 очко) занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, а «Спартак» (16 очков) – пятое.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
27 Сентября 2024 в 19:08
Скорее всего в этом москвобадском междусобойчике судьи москвобадского РФСа будут тащить Локомотив, т.к. он ближе к лидерам, кто-то из которых завтра потеряет очки, и при лучшем раскладе Москвобад займет 1 место. А при худшем раскладе 2 место по очкам. Т.е. для Локомотива это безпроигрышный вариант.

Поэтому всем понятно что судьи не дадут Локомотиву проиграть. Тк. москвобадскому РФСу без разницы, кто из москвобадских придворных клубов будет наверху, главное чтоб он был из Москвобада
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