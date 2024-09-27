«Спартак» готовится к гостевому дерби против «Локомотива» - команды сойдутся в рамках десятого тура Премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича впервые в сезоне выйдут на поле в чёрной форме. Соответствующий анонс сделала пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует 28 сентября в 16:30 по московскому времени. Следить за дерби во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» (21 очко) занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, а «Спартак» (16 очков) – пятое.