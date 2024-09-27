«Оренбург» продлил безвыигрышную серию до 13 матчей

Сегодня, 27 сентября, «Оренбург» проиграл на своём поле «Пари НН». Встреча десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:2.

Данный результат продлил безвыигрышную серию команды Давида Деограсии до 13 матчей с учетом всех турниров. Последний раз «Оренбург» побеждал 21 июля в матче первого тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0). После этого «Оренбург» четыре раза сыграл вничью и уступил в девяти встречах.

По итогам девяти туров «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

Следующий матч подопечные Деограсии проведут 1 октября. Кубковая игра начнется в 18:30 по мск.