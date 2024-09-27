Фанаты «Оренбурга» призвали Деограсию уйти в отставку

«Оренбург» в пятницу вечером проиграл на своём поле «Пари НН» со счётом 1:2. Таким образом, серия «горожан» без побед в Российской премьер-лиге достигла уже девяти матчей. Ясно, что с такими результатами команда располагается в подвале турнирной таблицы.

Стоит сказать, что во время матча против «Пари НН» фанаты «Оренбурга» посредством кричалки обратились к тренеру Давиду Деограсии. Поклонники «горожан» призвали специалиста уйти в отставку.

На следующей неделе «Оренбург» проведёт два сложных выездных матча – против «Локомотива» в Кубке России и против «Зенита» в Премьер-лиге.