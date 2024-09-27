«Пари НН» прервал серию из восьми официальных матчей без побед

Вечером пятницы новый, десятый тур Российской премьер-лиги начался с успеха «Пари НН». На выезде нижегородцы обыграли «Оренбург» в матче прямых конкурентов - 2:1.

Таким образом, команда Саши Илича победила впервые с 9 августа. Тогда «горожане» обыграли «Химки» дома в рамках РПЛ (1:0). С тех пор на протяжении восьми официальных матчей во всех турнирах «Пари НН» не мог победить своих соперников.

Напомним, что тренирует нижегородский клуб сербский специалист Саша Илич. Победа на Урале позволила «Пари НН» подняться на 11-е место таблицы как минимум до следующих матчей и набрать 10 очков в свой актив.

Из-за них «Оренбург» проиграл дома на старте десятого тура