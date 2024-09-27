Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» прервал серию из восьми официальных матчей без побед

27 Сентября 2024 • 18:44 Комментировать
Оренбург
1:2
Пари НН

Вечером пятницы новый, десятый тур Российской премьер-лиги начался с успеха «Пари НН». На выезде нижегородцы обыграли «Оренбург» в матче прямых конкурентов - 2:1.

Таким образом, команда Саши Илича победила впервые с 9 августа. Тогда «горожане» обыграли «Химки» дома в рамках РПЛ (1:0). С тех пор на протяжении восьми официальных матчей во всех турнирах «Пари НН» не мог победить своих соперников.

Напомним, что тренирует нижегородский клуб сербский специалист Саша Илич. Победа на Урале позволила «Пари НН» подняться на 11-е место таблицы как минимум до следующих матчей и набрать 10 очков в свой актив.

Из-за них «Оренбург» проиграл дома на старте десятого тура

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 27 Сентября
19:28
Гендиректор «Пари НН» заявил о прогрессе команды
19:24
Илич: «Заработали важные очки после неудачной серии для нас»
19:16
Деограсия: «Атаковали больше сердцем, а не головой»
19:13
Коваленко в этом сезоне сыграл уже в пять раз больше минут, чем в прошлом
18:47
«Оренбург» продлил безвыигрышную серию до 13 матчей
18:44
Фанаты «Оренбурга» призвали Деограсию уйти в отставку
18:44
«Пари НН» прервал серию из восьми официальных матчей без побед
18:39
Из-за них «Оренбург» проиграл дома на старте 10-го тура: три худших игрока матча против «Пари НН»
18:31
«Пари НН» победил впервые за два месяца и оставил «Оренбург» в зоне стыковых матчей
17:23
«Оренбург» проиграл «Пари НН» первый тайм очного матча
16:00
«Оренбург» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
14:00
Слишкович: «Факел» и «Пари НН» — это не футбол уровня РПЛ» 1
02:02
Оренбург - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
26 Сентября
11:43
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Пари НН Кубка Кубка России — 27 сентября 2024
10:53
«Оренбург» – «Пари НН»: прогноз и ставки БК Pinnacle
01:18
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Пари НН чемпионата России — 27 сентября 2024
25 Сентября
13:59
Стало известно, кто может заменить Илича в «Пари НН»
24 Сентября
20:00
Бесплатная ставка и прогноз на матч Оренбург – Пари НН чемпионата России – 27 сентября 2024
15:15
Названа сумма неустойки в контракте Илича
15:10
Сторожук отреагировал на информацию о возможном назначении в клуб РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Левандовски назвал лучшего вингера в мире Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги 10 топ-тренеров, которые находятся без работы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
2
1.91 3.75 3.55
Видео
Перерыв
Факел Факел
Рубин Рубин
0
0
2.55 3.20 2.75
Видео
28.09.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.52 4.10 5.80
Видео
28.09.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.75 3.70 2.30
Видео
28.09.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
3.15 3.55 2.12
Видео
28.09.24 в 20:00
Ростов Ростов
Акрон Акрон
1.48 4.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Сентября
19:56 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Батраков непредсказуем
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Рубин» завершили первый тайм без голов
19:47 · Россия. Премьер-лига
Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет «Зениту»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «Матч «Краснодара» и «Зенита» будет вязким»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис предположил, как завершится матч «Краснодар» - «Зенит»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Бушманов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Для чего нам иностранцы здесь?!»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» заявил о прогрессе команды
19:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-врач «Спартака»: Каррера – слабый тренер, в «Спартаке» ему повезло
19:24 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Заработали важные очки после неудачной серии для нас»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на возможное назначение в «Оренбург»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Атаковали больше сердцем, а не головой»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Коваленко в этом сезоне сыграл уже в пять раз больше минут, чем в прошлом
19:08 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Возвращение Вуячича - один из плюсов»
19:08 · Россия. Премьер-лига
РФС вынес решение по Пьяничу в ЦСКА
18:59 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Очень хорошая команда у «Рубина», организованная»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Соболев не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак» 1
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» показал чёрную форму на дерби 1 фото
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» продлил безвыигрышную серию до 13 матчей
18:44 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Оренбурга» призвали Деограсию уйти в отставку
18:44 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» прервал серию из восьми официальных матчей без побед
18:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев допускает, что «Зенит» ни разу не проиграет в сезоне РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:27 · Россия. Премьер-лига
Матч РПЛ «Рубин» - «Динамо» перенесли в другой город – объявлена причина 1 официально
18:20 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поделился мыслями о матче «Краснодар» - «Зенит»
Все новости