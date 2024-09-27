Губерниев допускает, что «Зенит» ни разу не проиграет в сезоне РПЛ

«Зенит» нацелен на седьмое подряд чемпионство. Питерцы в следующем году будут отмечать столетие, поэтому «сине-бело-голубые» рассчитывают добиться максимальных результатов. Авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев допускает, что «Зенит» может пройти весь сезон Премьер-лиги с нулём в графе поражений.

«Конечно, команда Семака может пройти сезон без поражений. Не исключаю такой вариант, хотя в этой жизни может случиться всякое. Первая проверка будет уже в субботу», - цитирует Губерниева «РБ Спорт».

В субботу, 28 сентября, «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Краснодара». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.