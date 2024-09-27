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Из-за них «Оренбург» проиграл дома на старте 10-го тура: три худших игрока матча против «Пари НН»

27 Сентября 2024 • 18:39 Комментировать
Оренбург
1:2
Пари НН

Ставим оценки футболистам Давида Деограсии

Продолжает «Оренбург» лететь в пропасть. Команда может оказаться в зоне прямого вылета уже в десятом туре, в матче-открытия «газовики» проиграли «Пари НН» на своём поле, продлив неудачную серию. Из-за кого же случилось это поражение?

Кто же сыграл слабо против «Пари НН»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Давида Деограсии.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Оренбург1:2Пари НН
  45'Царукян Валерий (0:1)
  55'Ожегович Огнен (0:2)
(1:2) Башич Иван59'  
Москвичёв БогданМалых Андрей 62' (Куэро Джастин ( 62') Перес МатиасПрохин Данила  90'Сидоров Максим IIIКоваленко Александр 80' (Оганесян Степан ( 80') Башич Иван  90'Горбани Мохаммад 62' (Гюрлюк Эмирджан ( 62') Марин Джимми 62' (Томпсон Хорди ( 62') Сахархизан Саид 62' (Рыбчинский Дмитрий ( 62'  71') Мансилья Брайан
Запасные: Барановский АлексейХотулёв ДанилаКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославКараташ КазымджанЗотов ГеоргийМуро Томас
Медведев НикитаШоштарич Карич СвенГоцук КириллКаккоев НикитаБоженов Кирилл 46' (Шнапцев Максим ( 46') Стаматов Матео  72' 76' (Ермаков Никита ( 76') Царукян Валерий 76' (Ведерников Данила ( 76') Глейзер Дан ЛеонТрошечкин АлександрОжегович Огнен  52' 66' (Зе Турбо Жозе ( 66') Боселли Хуан 90' (Мухин Антон ( 90')
Запасные: Кукушкин ИванЛукьянов ВадимВарганов Артём
27 сентября. Стадион "Газовик".
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ОРЕНБУРГ» – «ПАРИ НН»

САИД САХАРХИЗАН – 4,5. Атака «Оренбурга» работала неплохо, однако в свои персональные заслуги это не может занести Сахархизан. Если бичом остальных форвардов была только реализация, то от Саида ещё и общей пользы было мало.

Почти не боролся за мячи (проиграл два эпизода из двух), не делал скидок или обостряющих передач, загубил один голевой момент.

БОГДАН МОСКВИЧЁВ – 4,0. Форвард моменты губил, а голкипер – не спасал от слова совсем. Скромные два удара в створ ворот нанёс «Пари НН», и оба раза Москвичёв вынужден был доставать мяч из сетки.

Однажды Москвичёв перехватил фланговый навес, на этом спасения закончились. Ещё и длинные передачи совсем не получались у голкипера, только два раза из девяти мяч достался одноклубникам.

АНДРЕЙ МАЛЫХ – 3,5. Но главные вопросы к обороне, а точнее, к правому её флангу, упустившему Царукяна. Малых был рядом с Валерием в первом голевом эпизоде, но позволил форварду пробить под штангу.

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Из зоны Андрея последовал и прострел на второй гол, тоже выполненный Царукяном. Две голевые ошибки уже записываем на Малых, ещё и фланговая острота в атаке добавилась только тогда, когда вместо Андрея вышел Томпсон.

Худший игрок матча
Андрей Малых Богдан Москвичёв Саид Сахархизан Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Пари НН

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