Из-за них «Оренбург» проиграл дома на старте 10-го тура: три худших игрока матча против «Пари НН»

Ставим оценки футболистам Давида Деограсии

Продолжает «Оренбург» лететь в пропасть. Команда может оказаться в зоне прямого вылета уже в десятом туре, в матче-открытия «газовики» проиграли «Пари НН» на своём поле, продлив неудачную серию. Из-за кого же случилось это поражение?

Кто же сыграл слабо против «Пари НН»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Давида Деограсии.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ОРЕНБУРГ» – «ПАРИ НН»

САИД САХАРХИЗАН – 4,5. Атака «Оренбурга» работала неплохо, однако в свои персональные заслуги это не может занести Сахархизан. Если бичом остальных форвардов была только реализация, то от Саида ещё и общей пользы было мало.

Почти не боролся за мячи (проиграл два эпизода из двух), не делал скидок или обостряющих передач, загубил один голевой момент.

БОГДАН МОСКВИЧЁВ – 4,0. Форвард моменты губил, а голкипер – не спасал от слова совсем. Скромные два удара в створ ворот нанёс «Пари НН», и оба раза Москвичёв вынужден был доставать мяч из сетки.

Однажды Москвичёв перехватил фланговый навес, на этом спасения закончились. Ещё и длинные передачи совсем не получались у голкипера, только два раза из девяти мяч достался одноклубникам.

АНДРЕЙ МАЛЫХ – 3,5. Но главные вопросы к обороне, а точнее, к правому её флангу, упустившему Царукяна. Малых был рядом с Валерием в первом голевом эпизоде, но позволил форварду пробить под штангу.

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Из зоны Андрея последовал и прострел на второй гол, тоже выполненный Царукяном. Две голевые ошибки уже записываем на Малых, ещё и фланговая острота в атаке добавилась только тогда, когда вместо Андрея вышел Томпсон.