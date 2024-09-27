«Пари НН» победил впервые за два месяца и оставил «Оренбург» в зоне стыковых матчей

«Оренбург» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 27 сентября на стадионе «Газовик».

Юбилейный десятый тур РПЛ открылся в пятницу, когда ещё не завершился рабочий день по московскому времени. Собственно, московская команда в этом матче и не участвовала: это нижегородский «Пари НН» пожаловал в гости к «Оренбургу», ужасно себя чувствующем у в последнее время. Побед нет больше двух месяцев, а за последние 12 матчей у «газовиков» четыре ничьи и восемь (!) поражений.

Проблемы встретили «Оренбург» и в этом туре. Вроде бы и преимущество было, и атаки позиционные проходили, даже удары интересные проскакивали: так Коваленко с 24-х метров палил рядом со штангой, или Малых чуть не забросил мяч в «девятку», исполняя обычный навес. Но вскрыть оборону соперника не получалось.

Лучшие моменты сверкнули уже под занавес первой половины встречи. Горбани после навеса Сидорова пробил затылком и едва не упаковал мяч под штангу – немного правее створа. А плотный удар Прохина с дальней дистанции отразил Медведев. И вот, наступает уже 45-я минута, как вдруг забивает «Пари НН». В первой толковой атаке. Боселли протащил мяч вперёд и сыграл на Ожеговича, тот откинул на дугу штрафной площади, откуда вторым касанием Царукян нанёс классный удар под штангу – 0:1.

Ещё хуже ситуация для «Оренбурга» стала через десять минут после старта второй половины встречи. Банальный стандарт в центре поля заработали гости, Боселли покатил на Трошечкина, а тот из выпилил диагональ в лицевую линию. Высокий Гоцук, а Валерий Царукян прострелил с левого края во вратарскую. Ожегович замыкал и мяч оказался в воротах, но в суматохе от подставленной ноги Матиаса Переса – 0:2.

Практически в следующей атаке «Оренбург» вернул интригу. Неудачный вынос Каккоева на дугу штрафной площади стал добычей Башича. Иван слёту пробил под штангу так, что Медведев не достал – 1:2. И далее продолжили атаковать хозяева. После прострела Томпсона чуть не забросил в свои ворота Карич – пришлось Шнапцеву выбивать с «ленточки». Затем тот же Томпсон прибежал с фланга и закрутил под штангу – здесь уже выручил вратарь.

Моменты были, но реализация подвела. Не сумел «Оренбург» вырулить хотя бы на ничью, снова проиграл и остался в зоне стыковых матчей. Уже в этом туре «газовики» могут оказаться и в зоне прямого вылета.