Матч двенадцатого тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Динамо» был перенесён в другой город. Команды сыграют не в Казани, а на резервном стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.
Причина – проведение в Казани Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества и саммит БРИКС. В процессе подготовки к этим мероприятиям в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры.
Матч «Рубин» - «Динамо» пройдёт в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители в Нижнем Новгороде услышат в 19:00 по московскому времени.
Москвобадский РФС тащит их как может, подсуживания и по одному или несколько з пенальти в их пользу в каждой игре уже недостаточно.
Чтоб не мучаться можно сразу назначить победителем придворный москвобадский клуб и закончить этот цирк