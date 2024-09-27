Матч двенадцатого тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Динамо» был перенесён в другой город. Команды сыграют не в Казани, а на резервном стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

Причина – проведение в Казани Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества и саммит БРИКС. В процессе подготовки к этим мероприятиям в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры.

Матч «Рубин» - «Динамо» пройдёт в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители в Нижнем Новгороде услышат в 19:00 по московскому времени.