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Матч РПЛ «Рубин» - «Динамо» перенесли в другой город – объявлена причина официально

27 Сентября 2024 • 18:27 Комментировать (1)
Рубин
...
Динамо Москва
20.10 19:00

Матч двенадцатого тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Динамо» был перенесён в другой город. Команды сыграют не в Казани, а на резервном стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

Причина – проведение в Казани Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества и саммит БРИКС. В процессе подготовки к этим мероприятиям в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры.

Матч «Рубин» - «Динамо» пройдёт в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители в Нижнем Новгороде услышат в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
27 Сентября 2024 в 18:40
Это отмазка, всем понятно. Просто соперников москвобадского придворного клуба хотят лишить преимущества домашнего поля.
Москвобадский РФС тащит их как может, подсуживания и по одному или несколько з пенальти в их пользу в каждой игре уже недостаточно.
Чтоб не мучаться можно сразу назначить победителем придворный москвобадский клуб и закончить этот цирк
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