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Сёмин поделился мыслями о матче «Краснодар» - «Зенит»

27 Сентября 2024 • 18:20 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
1 3.00 X 3.45 2 2.40
28.09 19:30

В центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги будут играть «Краснодар» и «Зенит». Своими мыслями по поводу этого поединка поделился известный тренер Юрий Сёмин. Он считает, что краснодарские футболисты психологически готовы к противостоянию с чемпионом России последних лет.

«На мой взгляд, обе команды в хороших кондициях. Они для себя показывают один из лучших уровней игры. Будет интересный матч, он многое решит. Психология будет иметь громадное значение в дальнейших играх. Думаю, психологически к матчу с «Зенитом» они [игроки «Краснодара»] готовы», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По словам Сёмина, в матче между «Краснодаром» и «Зенитом» выиграет та команда, которая будет иметь баланс в обороне и атаке.

Матч «Краснодар» - «Зенит» стартует 28 сентября в 19:30 по московскому времени. На текущий момент краснодарцы занимают в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (21 очко), а питерцы – первое (23 очка).

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