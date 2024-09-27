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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» и «Рубин» огласили стартовые составы на очный матч РПЛ

27 Сентября 2024 • 18:18 Комментировать
Факел
...
Рубин
1 3.20 X 3.20 2 2.40
Через 0 ч. 29 мин.

В пятничном матче десятого тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» будет принимать казанский «Рубин». Оба клуба за час до встречи огласили свои стартовые составы на игру.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Браими, Ивлев, Марков, Каштанов;

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Ходжа, Даку, Чуни.

Напомним, что текстовую трансляцию матча команд проведёт наш портал. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» и «Пари НН» начали десятый тур своим очным матчем на Урале.

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Евро-Футбол.Ру,
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