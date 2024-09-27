Антон Миранчук – в пятёрке самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук попал в пятёрку самых дорогостоящих игроков чемпионата Швейцарии по версии портала Transfermarkt. Занял в рейтинге Миранчук четвёртое место с оценочной стоимостью от специалистов портала в 6 млн евро.

От первого места рейтинга Миранчук отстаёт всего на 4 млн евро. Занимает его Симоне Пафунди из «Лозанны».

Напомним, что Миранчук присоединился к «Сьону» в этом сентябре в статусе свободного агента. Ранее у него закончился контракт с московским «Локомотивом».

Ранее его брат-близнец Алексей вошёл в десятку самых дорогих футболистов МЛС.