Борис Игнатьев назвал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о предстоящем дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

По мнению эксперта, команды ставят самые высокие задачи в РПЛ и имеют одни из лучших составов в чемпионате.

— Для меня не важно, кто победит, но думаю, что «Локомотив». Все очень органично выстроено у них, — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Столичное дерби «Локомотив» - «Спартак» пройдет завтра, 28 сентября. Начало матча десятого тура чемпионата России запланировано на 16:30 по московскому времени.