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Борис Игнатьев назвал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак»

27 Сентября 2024 • 18:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
Через 22 ч. 1 мин.

Российский тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о предстоящем дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

По мнению эксперта, команды ставят самые высокие задачи в РПЛ и имеют одни из лучших составов в чемпионате.

— Для меня не важно, кто победит, но думаю, что «Локомотив». Все очень органично выстроено у них, — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Столичное дерби «Локомотив» - «Спартак» пройдет завтра, 28 сентября. Начало матча десятого тура чемпионата России запланировано на 16:30 по московскому времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.     
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