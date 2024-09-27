Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о топ-матчах предстоящего тура РПЛ.

- «Краснодар» и «Зенит» - единственные клубы, которые еще не проигрывали в РПЛ. Что думаете о предстоящем матче?

- Для меня фаворит в любом случае «Зенит», учитывая его комплектование, финансовые возможности. И это не только в данной встрече, но и в РПЛ в целом.

- Рискнет ли Семак поставить три высоких форварда против «Краснодара»?

- Дело не в росте нападающих, а в их квалификации. Если есть три высоких сильных игрока, их, конечно, надо ставить. Любая тактика оправдывает себя, когда есть результат.

- Главной проблемой для «Зенита» будет Кордоба?

- Не думаю. Это заблуждение, что проблему может создать один человек. Хорошей команде один футболист не может быть опасен. Все-таки футбол – командная игра. Я думаю, у «Краснодара» вся команда сбалансированная, и как наконечник Кордоба выглядит достойно. Но у «Зенита» тоже есть такие ребята.

- Если говорить о московском дерби, можно ли сказать, что с учетом более успешного выступления «Локомотива» на старте чемпионата он являются фаворитом в игре со «Спартаком»?

- Еще очень мало матчей прошло, но «Локомотив» очень удачно начал этот сезон. Первый раз за последние годы. Это говорит о том, что «железнодорожники» преодолели кризис. Хочется на это надеяться, потому что такие клубы, как «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» должны бороться за чемпионство.

- Каким будет этот матч?

- Вот тут у меня нет фаворита. Встреча может закончиться, как угодно и никакой результат меня не удивит.

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- «Спартак» не выигрывал два тура подряд. У команды спад?

- Такие серии не дают никаких оснований говорить о спаде или серьезных проблемах. Все зависит от календаря, состава, все ли ребята были здоровы. Спад – это когда команда месяц не выигрывает. И то, если это «Факел», к примеру, то это не спад, а обычное состояние.

- В бомбардирском споре Угальде и Батракова кому отдаете предпочтение?

- Я много слышу о Батракове. Мне бы хотелось, чтобы россиянин, молодой парень как можно больше забивал. Буду болеть за него. А так главное, чтобы команда выигрывала, а кто в ней забивает мячи, не так важно.

- У «Спартака» наметились проблемы в обороне, а «железнодорожники» славятся быстрыми атаками и в последних трех матчах забили минимум три мяча. Ожидаете много голов?

- Возможно, будет много голов. Нам, болельщикам, хочется, чтобы всегда было много забитых мячей.

Елена Григорьевская