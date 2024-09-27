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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Дзюбе будет сложно против защитников «Ростова»

27 Сентября 2024 • 18:04 Комментировать
Ростов
...
Акрон
1 1.52 X 4.60 2 6.30
28.09 20:00

Российский тренер Сергей Балахнин предполагает, что Артёму Дзюбе будет очень непросто с защитниками «Ростова». «Акрон» с Дзюбой в составе будет играть в рамках 10 тура РПЛ против дончан.

«Приход Артёма воодушевил «Акрон», ему будут противостоять обученные защитники «Ростова», хорошо играющие воздухе и читающие игру. Ему против них будет сложно, это однозначно, хоть он за «Локомотив» и делал хет-трик против «Ростова», - приводит слова Балахнина Metarartings.

Напомним, что Дзюба уже отметился тремя голевыми передачами в трёх матчах с момента своего перехода в «Акрон» в конце летнего трансферного окна. Голов за новый клуб у 36-летнего форварда пока нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин Артём Дзюба

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