Балахнин: «Дзюбе будет сложно против защитников «Ростова»

Российский тренер Сергей Балахнин предполагает, что Артёму Дзюбе будет очень непросто с защитниками «Ростова». «Акрон» с Дзюбой в составе будет играть в рамках 10 тура РПЛ против дончан.

«Приход Артёма воодушевил «Акрон», ему будут противостоять обученные защитники «Ростова», хорошо играющие воздухе и читающие игру. Ему против них будет сложно, это однозначно, хоть он за «Локомотив» и делал хет-трик против «Ростова», - приводит слова Балахнина Metarartings.

Напомним, что Дзюба уже отметился тремя голевыми передачами в трёх матчах с момента своего перехода в «Акрон» в конце летнего трансферного окна. Голов за новый клуб у 36-летнего форварда пока нет.