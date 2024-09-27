Пиняев надеется, что огорчит «Спартак» в дерби

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

Пиняев считает, что предстоящий матч получится очень интересным для болельщиков, которых «Локомотив» будет ждать на стадионе и постарается порадовать положительным результатом.

— Знаю, все ждут моих голов, я тоже их жду. Надеюсь, со «Спартаком» получится это сделать, — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Матч десятого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет завтра, 28 сентября. Не пропустите текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult. Начало события запланировано на 16:30 по столичному времени.