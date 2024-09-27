В «Пари НН» отреагировали на слова о переговорах с Черышевым

Дмитрий Черышев сообщил, что его сын, полузащитник Денис Черышев, недавно вёл переговоры с клубом «Пари НН». Комментарий на этот счёт дал Давид Мелик-Гусейнов, который в нижегородском клубе работает на должности генерального директора.

«Этим занимался спортивный блок. Лично у меня общения с Денисом не было. Но мы действительно смотрели на него, оценивали и мысленно встраивали в клуб. Но аналитика первична, поэтому до конкретики не дошло», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на днях 33-летний Денис Черышев подписал трудовое соглашение с клубом «Паниониос». До того момента футболист несколько месяцев провёл без клубной прописки после ухода из «Венеции». Теперь Черышев будет стараться хорошо проявлять себя в Греции.