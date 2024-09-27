«Оренбург» проиграл «Пари НН» первый тайм очного матча

Вечером пятницы стартовал новый, 10-й по счёту тур Российской премьер-лиги. В первом матче тура играют очный матч «Оренбург» и «Пари НН».

По итогу тайма «горожане» лидируют – вывел вперёд свою команду дальним ударом Валерий Царукян, получивший чёткую передачу с левого фланга от Хуана Боселли.

Напомним, что «Оренбург» не знает побед аж с первого тура текущего сезона Премьер-лиги. «Пари НН». Если всё так и закончится, уральский клуб остановится лишь на расстоянии в один балл от зоны вылета.

Текстовую трансляцию матча «Оренбург» - «Пари НН» проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи.