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«Оренбург» проиграл «Пари НН» первый тайм очного матча

27 Сентября 2024 • 17:23 Комментировать
Оренбург
1:2
Пари НН
1 1.60 X 4.30 2 5.60
2-й тайм

Вечером пятницы стартовал новый, 10-й по счёту тур Российской премьер-лиги. В первом матче тура играют очный матч «Оренбург» и «Пари НН».

По итогу тайма «горожане» лидируют – вывел вперёд свою команду дальним ударом Валерий Царукян, получивший чёткую передачу с левого фланга от Хуана Боселли.

Напомним, что «Оренбург» не знает побед аж с первого тура текущего сезона Премьер-лиги. «Пари НН». Если всё так и закончится, уральский клуб остановится лишь на расстоянии в один балл от зоны вылета.

Текстовую трансляцию матча «Оренбург» - «Пари НН» проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи.

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Оренбург Пари НН

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