Нигматуллин считает, что «Зениту» нужно опасаться «Краснодара»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению эксперта, «быки» сейчас набрали хороший ход и отлично выступают не только на своем поле, но и в гостях.

— У команды очень хорошее движение, ведь футболисты быстро проходят центр поля и успешно действуют в атаке. Поэтому «Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Игра десятого тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» пройдет завтра, 28 сентября. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.