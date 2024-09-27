Наумов: «Видно, что у Монтеса есть класс»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил стартовые матчи Сесара Монтеса в составе «железнодорожников».

«Понравился очень, видно, что у него есть класс: линию держит, позиционно грамотен. Играет неброско, но довольно качественно. С Ньямси он должен образовать связку-костяк обороны», - делится Наумов с «Советским спортом».

Напомним, что Монтес перебрался в «Локомотив» в конце летнего трансферного окна. Его предыдущим клубом была «Альмерия», вылетевшая по итогу прошлого сезона испанской Ла Лиги в Сегунду.

К слову, Монтес на прошлой неделе отличился дебютным голом за «Локо» в первом же матче за клуб.