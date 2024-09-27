Червиченко: «Спартак» может забыть о чемпионстве, если проиграет «Локомотиву»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Локомотива».

По словам Червиченко, дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» является непредсказуемым. При этом экс-президент «красно-белых» считает «железнодорожников» более сильной командой.

«Объективно «Локомотив» сильнее, но у «Спартака» залетает много «дураков», всякие неожиданные пенальти, как в последнем матче», - цитирует Черевченко Metaratings.

Червиченко считает, что при поражении от «Локомотива» «Спартак» может забыть о борьбе за титул чемпиона Российской премьер-лиги.

«Непредсказуемость полнейшая, но скажу так: если «Локомотив» победит, «Спартак» эту свою песню про чемпионство в этом году может закончить», - сказал Червиченко.

Матч десятого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.