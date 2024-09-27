Каррера готов вернуться в Россию

Покинувший «Асколи» итальянский тренер Массимо Каррера заявил о своей готовности вернуться в Россию.

«Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю», — цитирует Массимо телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Карреру уволили из «Асколи» в эту пятницу, 27 сентября. Ранее Массимо известен как тренер московского «Спартака», греческого АЕКа и других клубов. Со «Спартаком» в 2017 году Каррера стал чемпионом России. С тех пор «красно-белые» уже не брали золотые медали Российской премьер-лиги. Работал в столичном российском клубе итальянец в 2016-2018 годах.