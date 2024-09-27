Форвард «Краснодара» Джон Кордоба может сменить клубную прописку.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», к 31-летнему футболисту есть конкретный интерес от клубов Саудовской Аравии. Однако сам колумбиец настроен завершить текущий сезон в «Краснодаре».

Напомним, Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметился тремя голами и оформил два ассиста.

Трудовой договор Кордобы с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 14 миллионов евро.