Бурлак объяснил, почему «Локомотив» обыграет «Спартак» в дерби

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак объяснил, почему «железнодорожники» в грядущем дерби против «Спартака» дома обыграют «красно-белых».

«Спартаку» в последнее время всегда не хватает стабильности, но игру показывают хорошую. С махачкалинским «Динамо» очки не взяли, с «Динамо» московским очки упустили. Борющаяся за чемпионство команда такие игры должна на характере вырывать. Склоняюсь к победе «Локомотива», - цитирует Бурлака Metaratings.

Напомним, что «Локомотив» ни разу за девять прошедших туров ещё не играл вничью. У клуба семь побед, два поражения, 21 балл и третье место турнирной таблицы Премьер-лиги. Их оппоненты пониже, на пятом месте с 16 очками.