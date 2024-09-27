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Слишкович: Я не вижу игры у «Спартака»

27 Сентября 2024 • 16:07 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
Через 23 ч. 36 мин.

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович оценил игру «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

«К сожалению, на данный момент «Спартак» — это Барко зависимая команда. Когда мяч у Умярова, Зобнина, Медины или любого игрока, кроме Тео, они ищут Барко.

Барко — отличный игрок, он делает большую разницу. Я вам говорил, что лучше отдать деньги Барко, чем положить в банк, потому что он не потеряет ни мяч, ни деньги. Я не помню, что кто-то за девять туров смог отобрать мяч у Барко», — заявил Слишкович на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Специалист отметил, что нужно дать больше времени тренеру, но пока у «Спартака» нет футбола, команда зависит от связки Барко и Угальде.

После девяти туров подопечные Станковича занимают пятое место в чемпионате России.

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