Слишкович: «Литвинов не родился центральным защитником»

Бывший тренер «Спартака Владимир Слишкович высказался об игре Руслана Литвинова на позиции центрального защитника.

— Литвинов не родился центральным защитником. Он не центральный типичный защитник, — заявил Слишкович на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

При этом специалист отметил, что Литвинов обладает отличным пасом. Возможно, он играет на этой позиции, так как тренер требует от защитников начинать атаки, а Литвинов может сделать хороший пас между линиями, подытожил Слишкович.

В текущем сезоне 23-летний Литвинов принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.