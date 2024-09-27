Личка рассказал, считает ли российских судей слабыми

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о судействе в РПЛ.

«Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ — в той же АПЛ судьи иногда хуже ошибаются. Я не считаю, что в России слабые судьи», — цитирует Личку «РБ Спорт».

При этом специалист добавил, что арбитры должны анализировать свои ошибки.

После девяти туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 баллов.

В ближайшем туре подопечные Лички встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо». Игра между командами пройдет 29 сентября, начало — в 19:00 по московскому времени.