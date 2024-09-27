Гогниев объяснил, почему РПЛ нужно расширить до 18 команд

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился мнением о возможном расширении РПЛ и Мелбет-Первой лиги.

Специалист считает, что расширение необходимо для популяризации футбола в России.

«Потому что у нас очень много молодых и перспективных футболистов, которым, к сожалению, не дается игровая практика, потому что все играют на результат», — приводит слова Гогниева Legalbet.

Тренер добавил, что если в лигах будет больше команд, то будет и больше футболистов.

Напомним, 43-летний Гогниев вернулся к тренерской работе 17 сентября, став новым наставником владикавказской «Алании».