Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новичке «армейцев» полузащитнике Миралема Пьяниче и выступлении команды в чемпионате РПЛ.

- Как относитесь к трансферу Пьянича в ЦСКА? Вас не смущает, что этому футболисту 34 года?

- Только время покажет, что он из себя представляет на текущий момент. Но мы помним, что он играл в суперклубах и был в них значимым футболистом. Это говорит о том, что у него есть хорошие качества. Понятно, что нет той мобильности, которая была раньше, но мастерство на уровне.

- Для вас это игрок топ-уровня или с возрастом, и учитывая то, где он играл в последнее время, Пьянич утратил этот статус?

- На текущий момент я не могу давать ему оценку, потому что не видел его в деле. Будем делать выводы после первых матчей о том, ошибся ли с ним ЦСКА или нет.

- Нуждалась ли в усилении линия полузащиты ЦСКА?

- «Армейцы» испытывают здесь определенные проблемы. Для ротации и глубины состава игрок с таким опытом и возможностями поможет. Если он будет в порядке в плане физических кондиций,

- Вас не смущает бекграунд Пьянича? Примут ли его болельщики ЦСКА?

- Здесь все зависит от него. Если будет приносить реальную пользу клубу, то болельщики его примут.

- Как относитесь к текущему шестому месту ЦСКА? Насколько оно низкое для команды, имеющей такой потенциал?

- Это ниже ожиданий болельщиков и руководства клуба.

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- Что не позволяет «армейцам» быть выше в таблице?

- Не хватает стабильности в том, чтобы дожимать те матчи, которые хорошо складываются и требуют только того, чтобы удержать преимущество. Порой ЦСКА испытывал с этим проблемы. Скорее всего, это вопрос психологии.

- ЦСКА примет «Ахмат», который неудачно начал сезон и идет на предпоследнем месте. Какие ожидания от матча?

- Легкой победы я точно не жду. «Ахмату» нужно выбираться из непростого положения. Жду сложного матча, но «армейцы» все равно являются фаворитами предстоящей встречи.

Елена Григорьевская