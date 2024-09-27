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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

27 Сентября 2024 • 14:50 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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28.09 19:30

Российский тренер Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Семшов заявил, что всегда есть те команды, которые преследуют «Зенит», но «сине-бело-голубые» все же остаются главными претендентами на золотые медали.

«Состав у них сохранился, плюс усиление хорошее, в последних матчах вырисовывается основа. Это тоже немаловажно», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Отрыв от ближайших соперников составляет два балла.

В десятом туре команда Сергея Семака встретится в гостях с «Краснодаром» (28 сентября).

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Игорь Семшов Зенит

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