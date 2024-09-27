Семшов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Российский тренер Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Семшов заявил, что всегда есть те команды, которые преследуют «Зенит», но «сине-бело-голубые» все же остаются главными претендентами на золотые медали.

«Состав у них сохранился, плюс усиление хорошее, в последних матчах вырисовывается основа. Это тоже немаловажно», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Отрыв от ближайших соперников составляет два балла.

В десятом туре команда Сергея Семака встретится в гостях с «Краснодаром» (28 сентября).