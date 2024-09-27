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Как мог бы выглядеть состав сборной России на ЧМ-2026

27 Сентября 2024 • 15:00 Комментировать

На фоне резкого прогресса ряда российских футболистов сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило предположить, как мог бы выглядеть состав сборной России на крупном турнире, если бы он проходил прямо сейчас. При условии, что все ведущие игроки были бы здоровы и находились бы в своей лучшей форме.

Как известно, главный тренер сборной России Валерий Карпин чаще всего использует схему 4-3-3. Отсюда мы и будем плясать.

Вратарь

Сейчас в России нет никаких проблем с данной позицией. У тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова широкий выбор. Пока первым голкипером остаётся Матвей Сафонов, и хотя выиграть конкуренцию в «ПСЖ» у Доннаруммы не так просто, всё же, кажется, что Кафанов продолжает верить в Сафонова. С позицией второго номера тоже всё ясно. Лучше всех в 2024 году проявляет себя Александр Максименко, а вот за третью путёвку могут бороться сразу несколько игроков. Например, Илья Лантратов, Андрей Лунёв, Евгений Латышонок и Никита Хайкин, который сейчас не вызывается не по спортивным причинам. 

Защитники

Это самая проблемная линия в сборной. Сейчас очень тяжело найти хотя бы четырёх игроков, которые регулярно выступали бы за национальную команду. Однако на текущий момент практически безальтернативно видится такой состав: Даниил Круговой, Максим Осипенко, Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев. Ближайший резерв — Юрий Горшков, Руслан Литвинов и Александр Сильянов. Если Георгий Джикия наберёт форму, то вскоре мы и его увидим в обойме сборной.

Полузащитники

Самая приятная головная боль для Карпина — средняя линия. Здесь у нашего тренера широкий выбор футболистов, поэтому некоторым приходится играть даже не на своей позиции. На данный момент тройка видится так: Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Миранчук. Что касается ближайшего резерва, то это Данил Глебов, Даниил Пруцев, Никита Кривцов, Данила Козлов, Даниил Фомин, Иван Обляков, Арсен Захарян, Алексей Батраков и Антон Миранчук. Как мы видим, выбор действительно большой, и это мы ещё не упомянули Артёма Карпукаса, Александра Черникова и Сергея Бабкина.

Нападающие

В атаке, как и в полузащите, у Карпина есть серьёзный выбор. Справа в нападении видится Максим Глушенков, который играет так в «Зените». Что касается левого фланга, то здесь выбор даже не обсуждается — Александр Головин. Наконечник — Константин Тюкавин. На замену или же в качестве ротации могут использоваться Сергей Пиняев, Антон Зиньковский, Андрей Мостовой, Фёдор Чалов и Иван Сергеев.

Итоговый вариант

Сейчас на крупный международный турнир в заявку можно включить 26 футболистов. Итоговый вариант стартового состава и запасных игроков представлен ниже.

Стартовый состав: Сафонов – Круговой, Осипенко, Дивеев, Караваев –Баринов, Кузяев, Ал. Миранчук – Головин, Тюкавин, Глушенков.

Запасные: Максименко, Лунёв – Горшков, Литвинов, Сильянов, Лангович – Глебов, Пруцев, Обляков, Захарян, Батраков, Ан. Миранчук – Пиняев, Чалов, Сергеев.

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В окончательную заявку не вошли ещё несколько футболистов, которые могли бы помочь сборной при необходимости: Лантратов, Латышонок, Джикия, Пальцев, Самошников, Хлусевич, Фомин, Карпукас, Кривцов, Бабкин, Зобнин, Воробьёв, Мусаев, Садулаев и Зиньковский.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев

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